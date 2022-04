Eva Decastelo zapózovala v plavkách bez filtrů a retuší. Za své tělo se odmítá stydět

Odvážné snímky Evy Decastelo se několikrát objevily na stránkách pánských magazínů. V poslední době ale byla moderátorka terčem nevybíravých komentářů na Instagramu proto, že podle některých diskutujících nemá ideální míry. Přesto se rozhodla prezentovat své tělo bez příkras.

"Kašlu na filtry, moje tělo odnosilo milované děti a zaslouží si se nestresovat. A já taky. Snažím se cvičit, upravila jsem jídelníček, ale už to nehrotím. Není vysekané břicho, ale to nevadí. Prostě na pohodu a s úsměvem," připsala k fotografii v plavkách z nedávné dovolené v Dubaji.

K nelichotivým komentářům na svoji postavu se vyjádřila už v minulosti, například poté, co diskutující na sociálních sítích kritizovali její prsa. "Bohužel těch komentářů je dost. Že má prsa nejsou tak nahoře, jak by mohla být, že to jsou věšáky. Upřímně jsem z toho velmi smutná a nechápu, proč jsou lidé na sebe tak zlí. Anonymně mají pocit, že si můžou do kohokoliv kopnout," postěžovala si magazínu Super.cz.

"Je mi 43 let, mám čtyřky prsa, která váží asi pět kilo. Odkojila jsem dvě děti. Chlapi, máte pocit, že něco, co má pět kilo bude levitovat? Ne, nebude! Vám to taky nelevituje," dodala Decastelo, která se nikdy netajila tím, že se svou váhou bojuje a střídají se u ní období, kdy je s postavou spokojená a naopak.