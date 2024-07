Karolína Krézlová si nechala zmrazit vajíčka. Platí desítky tisíce za šanci mít dítě

Herečka Karolína Krézlová, která se v minulosti objevovala například po boku herce Vladimíra Polívky, už oslavila své sedmatřicáté narozeniny. I proto uvažuje o tom, jestli bude mít šanci v budoucnu počít miminko. A rozhodla se neponechat nic náhodě a nechala si zamrazit svá vajíčka.

"Mě na to upozornila moje paní doktorka, protože se jedná o proceduru, která by se měla dělat do pětatřiceti let. Já jsem si byla celou dobu vědoma jen IVF, ale to, že se dá takhle pojistit to, jestli budete, nebo nebudete mít jednoho dne zdravé dítě, tak to jsem vůbec nevěděla," svěřila se Krézlová webu eXtra.cz s tím, že to nijak nesouvisí s tím, jestli je momentálně zadaná, či nikoliv.

"Toto rozhodnutí musí žena udělat nezávisle na tom, jestli má, nebo nemá partnera. Mluvím o tom, protože kdybych o této možnosti věděla třeba ve třiceti, v pětadvaceti, už to dávno udělám. Znám asi čtyři nebo pět žen, které se najednou začaly snažit, slyší tikat hodiny, vědí, že nemají čas, tlačí na sebe, tlačí na partnera, všichni jsou vystresovaní, a nedaří se jim," popsala herečka situaci, které by se chtěla v budoucnu vyhnout.

Odběr vajíček dopadl podle jejích slov nad očekávání dobře. "Dopadlo to perfektně, protože mám třiatřicet zamražených vajíček, což znamená, že ta šance, abych mohla mít dítě, je veliká. S věkem se totiž zvyšuje počet pokusů, které vy musíte absolvovat pro to, aby se to uchytilo," dodala účastnice reality show Survivor a neměla problém ani prozradit to, kolik za proceduru zaplatila. "Ono je to pohyblivé, podle toho, kolik kdo potřebuje léků a kolik se mrazí vajíček, ale většinou to vychází kolem 50 až 60 tisíc korun."