Nepříjemné překvapení. Herečce z První republiky vykradli sklep, odnesli si cennosti

Čtyřiatřicetiletá herečka, která na sebe poprvé upozornila v seriálu První republika, se během svátků potýkala s nepříjemnou událostí. Lupiči jí ze sklepa odcizili starožitný glóbus. Na to Krézlová zareagovala slovy, že to nenechá jen tak. "Kvůli rekonstrukci bytu jsem si do sklepa na chvíli přemístila věci. Jen tak to ale nenechám. Hodně pro mě znamenal. Za informace vedoucí k nalezení glóbusu bude odměna. Ten glóbus byl vyfocen v řadě médií, nyní budu jeho fotku sdílet, kde to půjde, tak věřím, že nebude lehké ho jen tak někde prodat," řekla pro Super.cz modelka.

Kromě glóbusu Krézlová přišla i o jiné věci. "Měla jsem tam i hodně osobních věcí jako například pas. Zítra jsem měla odlétat na dovolenou na Zanzibar, takže teď hledám někoho, kdo by letěl místo mě, protože jinak vedle věcí přijdu i o peníze za dovču," sdělila.

"Místo dovolené letím na policii," řekla smutně modelka a dodala, jak jí zážitek překazil krásné svátky. "Prostě skvělý Vánoce… Jdu řešit, jestli si na můj pas třeba někdo nevzal půjčku."

Karolína Krézlová od roku 2020 vystupuje v divadle Kolowrat. Jako moderátorka působila na ČT Sport a nafotila modelingové snímky pro časopis Playboy.