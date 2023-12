Vémolův tygr měl odstraněné drápy, bijec je podezřelý z týrání zvířat

Od začátku tohoto týdne je Karlos Vémola bez jednoho ze svých mazlíčků. Do německého útulku byla převezena bílá tygřice Ramba. Jenže když úředníci zvíře odváželi, všimli si, že šelma nemá na předních nohách žádné drápy. Vémola to zdůvodňuje tím, že jí musely být amputovány kvůli zánětu. To však vyvrací veterinář. Podle něj se v takovém případě odebírá pouze postižený dráp, nikoli všechny. Vémolovi tak hrozí stíhání za týrání zvířete.

"Po obdržení všech důležitých dokumentů a informací Krajská veterinární správa prověří odebrání všech drápů na předních končetinách tygřice Ramba. Chirurgické odstranění drápů u šelmy z jiných než zdravotních důvodů lze považovat za závažný přestupek týrání zvířete, který porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání," sdělil Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.

Podle veterináře odstranění drápů způsobí nevratné zmrzačení a zvíře kvůli tomu nemůže projevovat přirozené chování. Není například schopné šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území škrábáním. Dochází rovněž k narušení rovnováhy zvířete a k vyšší náchylnosti ke zdravotním problémům, jako jsou například bolesti zad.

Tygřice je už momentálně ve svém novém domove v Německu. "Ramba bezpečně dorazila do parku Tierart. Je ještě poměrně plachá a potřebuje čas, aby si zvykla na nové prostředí. Její ošetřovatelé se postarají o to, aby měla vše, co potřebuje k tomu, aby se cítila dobře. Poté, co si Ramba zvykne na nový domov, bude umístěna vedle Charloty, aby se pomalu začaly seznamovat. Pokud budou vůči sobě projevovat pozitivní chování, budeme postupně pokračovat v seznamování. Během celého procesu je budou pečlivě sledovat ošetřovatelé, kteří mohou kdykoli zasáhnout a v případě potřeby je opět oddělit," popsala webu ekolist.cz Barbara van Genne, ředitelka oddělení divokých zvířat v organizaci na ochranu divokých zvířat Four Paws.