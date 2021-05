Karel Šíp slaví 76. narozeniny: Pamatujete si jeho zábavní televizní pořady?

Karel Šíp baví diváky na obrazovkách televize už několik dekád. Od roku 2005 uvádí oblíbený pořad Všechnopárty, do kterého si sám zve hosty a improvizuje. Moderátor by si podle něj neměl na nikoho hrát a měl by být sám sebou. Skládá také texty písní, například ke slavnému hitu Čau lásko bývalé manželky Marcely Holanové.