Karel Roden, jak jste ho ještě neviděli. Převtělil se do něj duch indiána

Na 22. září je naplánovaná premiéra česko-slovensko-polské komedie Indián. "V první řadě je to komedie, ale mně se na tom líbí i ta nadstavba. To, co je ve filmu navíc. Indián má určité poslání, které má film mít," říká k filmu představitel hlavní role Karel Roden. Podívejte se na zveřejněný trailer.