Janeček se oženil. S Liliou je oddala farářka ze StarDance, v létě bude další svatba

Novomanželé se rozhodli, že si ponechají svá příjmení, trvala na tom hlavně Lilia. "Nesouzním s tím, s touhle tradicí. Přišlo mi milé, a navrhovala jsem to oběma svým manželům, že bychom si vytvořili nové příjmení. To mi dává smysl. Nová rodina, vstupujeme spolu na novou životní cestu a vytvoříme si nové příjmení. Ani jeden nechtěl, že je pro ně jejich příjmení důležité. A pro mě je moje příjmení také důležité. Takže sorry jako," vysvětlila Khousnoutdinova v rozhovoru pro Super.cz. Zároveň dodala, že v některých státech je ponechání rodného příjmení zcela běžné. "Koneckonců třeba v Anglii to jde velmi snadno, i právně."

Novomanželé se nechali oddat v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, kde je ceremoniálem provedla husitská farářka Martina Viktorie Kopecká. Právě proto zvolila nevěsta teplejší šaty s vlečkou od návrhářky Andrey Vytlačilové. "Víte, jaká je tam kosa?" smála se Khousnoutdinova.

Husitská církev pro ně symbolizuje českou tradici. "Řekli jsme si, že tady to budeme vnímat ryze a autenticky," vysvětlila volbu místa pro řečení svého ano Khousnoutdinova.

Na svatbě měli dohromady 33 hostů a dodrželi všechna protiepidemická opatření. Mezi pozvanými byly samozřejmě také všechny děti novomanželů. Janeček má s první manželkou Michaelou dvě dcery, Viktorii a Amálii, s druhou manželkou syna Yanise. Khousnoutdinova má z prvního manželství jednoho syna, Lea. Společně mají dceru Isabel a půlročního syna Karela George.

Tato svatba byla pouze pro ty nejbližší. V létě plánují ještě jeden obřad, na ten pozvou větší množství hostů a bude se odehrávat v přírodě.