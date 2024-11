Karel Gott má na hrobě novou sochu. Zdobí ho tisíce andělů od fanoušků

Nedávno uplynulo pět let od smrti oblíbeného zpěváka Karla Gotta a zároveň by letos oslavil své 85. narozeniny. Této příležitosti využila jeho žena Ivana Gottová, aby symbolicky obdarovala nejen jeho, ale i jeho věrné fanoušky. Ti mu za roky od jeho skonu přinesli na hrob tisíce malých andělíčků a Gottová přemýšlela, co s nimi.

"Jak jsem slíbila, zde je příběh vašich andělů pro milovaného Karla. Představujeme vám dílo k letošním Kájovým výročím, které vytvořil akademický sochař Rony Plesl, díky vaší letité přízni a lásce. Jedinečný umělecký objekt, bronzový strom zhotovený z andělíčků, které jste nosili na Karlův hrob, je už dnes pro vás odhalen na hřbitově na pražských Malvazinkách," napsala k videu, které zveřejnila na Instagramu a kde je vidět i celý proces tvorby uměleckého díla.

Vedle bronzového stromu, který andělíčci tvoří, byla zasazena bříza a nedaleko je také QR kód, který zavede zájemce na jednu z Gottových písní. U hrobu jsou nově také lavičky, kde je možné posedět a zavzpomínat.

"Snad vás tedy potěší, že se andělé vrátili tam, kam patří, zpátky ke Kájovi. Mohu vás ujistit, že na andělském stromě je alespoň dotyk úplně každého anděla, kterého jste Kájovi přinesli. Takto jsme mohli zajistit, že s ním budou vaši andělé napořád," zakončila příspěvek Gottová.