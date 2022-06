Justin Bieber se potýká s ochrnutím půlky obličeje. Musel kvůli tomu zrušit koncerty

Kanadský zpěvák Justin Bieber se s fanoušky podělil o detaily svého zdravotního stavu poté, co byl nucen odložit tři koncerty svého turné 2022 Justice World Tour. Osmadvacetiletý držitel Grammy ve videu na Instagramu prozradil, že mu byl diagnostikován Ramsay-Huntův syndrom, který mu způsobil částečné ochrnutí obličeje.

"Ahoj všichni. Tady Justin. Chtěl jsem vás informovat o tom, co se děje," řekl zpěvák svým fanouškům na Instagramu. "Samozřejmě, jak asi vidíte z mého obličeje, potkalo mě něco, co se jmenuje Ramsay-Huntův syndrom. Původcem je vir, který napadl nervy v mém uchu a obličejové nervy a způsobil ochrnutí obličeje."

Bieber svým sledujícím názorně předvedl, jak jeho ochrnutí vypadá. Prozradil, že se nemůže usmívat půlkou úst, jedno jeho oko není schopné mrkat, a dokonce se mu nehýbe ani nosní dírka.

Fanouškům se Bieber omluvil také za to, že není schopný dostát svým pracovním závazkům. "Jak vidíte, je to dost vážné. Přál bych si, aby tomu tak nebylo, ale moje tělo mi samozřejmě říká, že musím zpomalit, a doufám, že to pochopíte," řekl s tím, že stále má naději na uzdravení. Ramsay-Huntův syndrom totiž vyžaduje rychlou léčbu, jinak může způsobit trvalé následky včetně ohluchnutí.

Letos se se závažnými zdravotními komplikacemi potýkala i zpěvákova manželka Hailey Baldwin Bieberová. Ta byla hospitalizována poté, co prodělala slabou mrtvici. Později jí lékaři diagnostikovali lehkou srdeční vadu, jež způsobila přesunutí krevní sraženiny ze srdce do mozku a následně vedla k mrtvici.