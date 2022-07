Vojta Kotek tajuplně naznačil, kdy se stane tátou

"Bude to už brzy," naznačil čtyřiatřicetiletý herec Vojta Kotek velmi neurčitě, kdy se poprvé v životě stane tatínkem. Zároveň přiznal, že těhotenství jeho partnerky Radany bylo jedním z důvodů, proč se brali.

"Ono se to tak nějak sluší a patří, aby to takhle bylo. My jsme nicméně měli velké štěstí, že jsme nemuseli dlouho čekat, a když jsme to chtěli, tak se to povedlo. Jsme rádi, že naše dítě bude vyrůstat v klasické rodině, i když možností je dnes hodně. My jsme se rozhodli takto," řekl Kotek magazínu Showtime. Informaci, zda na svět přivítají holčičku, nebo chlapečka, si ale nechal pro sebe.

Herec také popírá, že by jejich svatba v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku byla nějak utajovaná. "Lidé, které jsme pozvali, o tom věděli. Jen jsme prostě nezvali novináře," uvedl herec a rozpovídal se i o tom, jak při svém velkém dni cítil přítomnost tatínka, člena Divadla Járy Cimrmana Václava Kotka, který bohužel zemřel před třemi lety.

"Měli jsme velkou kliku. Svatba se konala uprostřed těch nejdeštivějších dní, které jsme v poslední době v naší republice zažili. A opravdu na tu chvíli, kdy probíhal obřad a následně celá veselka, vysvitlo sluníčko. Já věřím, že mi to tam nahoře možná zařídil táta, který už s námi nemohl být," dodal dojatě.