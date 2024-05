"Jsme dva lúzři," říká Hana Vagnerová o sobě a svém příteli. Ani jeden neumí vařit

Hana Vagnerová je mimořádně pracovitá a navíc neustále v pohybu. Ovládá několik jazyků, a tak není divu, že je ustavičně na cestách a pracuje intenzivně nejen u nás, ale i v zahraničí. Možná právě proto se dosud nestihla moc uchytit v kuchyni.

"Já mám k jídlu velmi kladný vztah," říká teď Vagnerová, která ještě před lety prozradila, že se kdysi potýkala s poruchou příjmu potravy. "Akorát neumím vůbec vařit, to je ten problém. Každoročně si dávám předsevzetí, že se to naučím. Už jsme v květnu a furt se ještě nic nestalo, takže pořád nevím," uvedla pro eXtra.cz.

"Nejoblíbenější mám francouzskou a italskou kuchyni," dodala s tím, že jelikož má francouzského přítele, je to takřka její povinnost. Na druhou stranu na něj ale také žalovala. "On vaří, ale blbě. Vaří blbě, ale furt vaří líp než já, takže my jsme taková dvojice lúzrů v tomto sektoru," směje se herečka.

"Funguje donáška nebo si prostě uděláme toast, i to se děje," konstatuje pobaveně. "On je na to víc nadanej než já, ale není to dobrý. Dost to vylepšujem kečupem. Kečup dávám na všechno, co uvaří." Na dotaz, jestli jí tedy vaří něco ze své rodné kuchyně, odpověděla váhavě: "Vaří taková jídla, co dům dal, ale z francouzských surovin… takže ano, francouzská jídla."

Po pracovní stránce slaví Vagnerová podstatně větší úspěchy. Ještě pořád zpracovává třeba své zážitky ze spolupráce s legendární Joan Collinsovou neboli Alexis z Dynastie. "Joan Collins je ještě větší ikona, než jsem si myslela, že je. Je to prostě neuvěřitelná paní, která ve svých letech má víc energie než všichni okolo ní. Dáma, která přijde v podpatcích, umí texty všech, je sarkastická, má humor a výrazně mladšího manžela, přijela svým private jetem a já jsem si říkala, že takhle bych chtěla dopadnout."

Devadesátiletá herečka svou činorodostí naprosto vyrazila Vagnerové dech. "Každý jsme od ní dostali knížku s věnováním. Je to úplně neuvěřitelný, protože to začíná tím, že je to její devatenáctá kniha. Cítím se, že ve svém životě skutečně nic nedělám," postěžovala si, ačkoli i ona samotná je známá tím, že chvilku neposedí. "Já jsem proti Joan Collins úplnej žabař."