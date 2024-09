"Jsi prase," vzkazuje Hanychová nové přítelkyni Soukupa. Tu prý sbalil Agátě na truc

Když se na veřejnosti objevila informace, že Jaromír Soukup tvoří pár s Dominikou Mesárošovou, všichni čekali na reakci jeho bývalé přítelkyně Agáty Hanychové. A to podle očekávání přišla v jejím podcastu, který má s kamarádkou Ornellou Koktovou. O tom, že jsou spolu, prý Hanychovou v podstatě informovala Mesárošová sama, když jí psala z dovolené. "Prokecla se, že ví, co má Jaromír připravené pro malou Rozárku v tašce," proradila Hanychová, která rozhodně není nadšená, že její kamarádka, se kterou se zná od 15 let, teď chodí s otcem její dcery.

"Musím říct, že mě to opět zasáhlo. Dominika ví, jak těžce jsem nesla, když Gábina (její bývalá kamarádka a novinářka Gabriela Wolfová, pozn. red.) byla s Jaromírem, a neřekla mi to. Takže jestli je to opravdu realita, tak je Dominika fakt prase!" rozohnila se influencerka. Na druhou stranu prý tenhle vztah svému bývalému příteli přeje, protože si je jistá, že ho nic dobrého nečeká.

"Jestli se někdo Jaromíru Soukupovi pomstí za všechny holky a jestli někdo opravdu umí být zlatokopka, tak je to Dominika! Ona umí s chlapama zacvičit a něco z nich vytáhnou. Takže ti, Dominiko, držím palce a vrať mu to za nás za všechny!" řekla Hanychová a vzkaz má i pro Soukupa. "Jestli mě chceš fakt naštvat, tak sbal moji mámu! Mia je na to naštěstí malá," ulevila si nakonec.

Podle tvrzení webu eXtra.cz je ale Soukupův vztah s Mesárošovou jen jeho zoufalým pokusem, jak získat Hanychovou zpět. "Obávám se, že její nejbližší kámošky balí jen proto, aby jí ublížil a aby se k ní nějak dostal. Jediné, co pořád chce, je Agáta Hanychová," tvrdí zdroj z jeho blízkého okolí. Podle něj prý Soukup věří, že Hanychové zkrachuje manželství s Miroslavem Dopitou a ona se vrátí zpět.

"Jeho plán se zatím nenaplňuje, a tak aspoň sbírá jako trofeje její kámošky. Nejdřív novinářku, a teď Mesarošovou, což není jeho obvyklá liga. Na jednu stranu tím chce ublížit Agátě, která předtím rozchodem ublížila jeho obrovskému egu, na druhou stranu je aspoň s někým, ke komu měla Agáta blízko," dodal podnikatelův přítel.

Jenže Hanychová se už v minulosti nechala slyšet, že návrat je absolutně nemožný. "Já se k tobě nikdy nevrátím. Nikdy. Ani kdybys byl poslední chlap na světě. Takže jestli furt v tohle doufáš, a proto se nám všem mstíš, tak se to nikdy v životě nestane. Proč jsem od tebe odešla, všichni víme. Protože moje děti by se utrápily. Takže nikdy v životě se nestane, že bych se k tobě vrátila," prohlásila Agáta před časem ve svém podcastu.

Mohlo by vás zajímat: Vy se mě bojíte? V nejdrsnější české soutěži to jiskřilo, nadávky vymýšlel psycholog