"Jaký je život bez vlastní soudnosti, Agáto?" brání se modelka nadávkám Hanychové

Ve dvou epizodách svého podcastu se Agáta Hanychová a Ornella Koktová věnovaly milostnému trojúhelníku, který tvoří Andrea Bezděková, Mirai Navrátil a Sebastian Navrátil. Agáta do tématu zapojila i svého bratra Vincenta Navrátila a z Bezděkové si udělala legraci. "Brácha si dal do Stories, že netušil, že se u Bezděkové dělá konkurz na Navrátily, protože on je taky Navrátil," vtipkovala a Ornella se k ní hned přidala. "Já si myslím, že nějakou šanci má," dodala ironicky.

Andrea není svatá panna

"Miraiova přítelkyně Míša nemá Bezděkovou ráda, protože jim lezla do zelí. Já ji znám. Začínala u mě, když jsem měla modelingovou agenturu. Byla hrozně fajn, pracovitá holka," vysvětlila Hanychová svůj osobní přínos do kauzy. "Andrea není svatá panna, která neví, komu dala. Ona si hraje na tu éterickou vílu, ale je to pěkná svině asi," rozohnila se Agáta. "Když neví, komu dala, tak není svatá," dodala Ornella. "Sebastian nemá svaly a neumí se poprat o svoji holku sám? Sebastian je trošku holka ne," zkritizovala na závěr Agáta Sebastiana.

Bezděkové došla trpělivost

Andrea Bezděková se k celé kauze až do této chvíle nevyjadřovala. Slova Hanychové ji však popíchla natolik, že prolomila dosavadní ticho. "Zajímalo by mě, jaký je život bez vlastní soudnosti a bez svědomí. Asi celkem easy going. Rozhodla jsem se, že těmto lidem nepatří ani špetka mé energie," řekla Bezděková pro Super.cz.