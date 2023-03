Johnny Depp se usadil na anglickém venkově. "Můžu tu být sám sebou," říká

Života ve světle reflektorů má herec Johnny Depp, zdá se, už dost. A tak vyměnil Hollywood za venkovské anglické hrabství Somerset. "Mám prostě rád místa s charakterem. Mám různé domy na různých místech a všechny pro mě znamenají něco zvláštního. Nemám je jen proto, abych řekl, že je vlastním, mám je pro užitek a proto, že jsou trochu zvláštní," řekl v rozhovoru pro dubnové vydání místního časopisu Somerset Life.

Pochvaloval si také, že mu anglický venkov poskytuje dostatek soukromí. "Britové jsou v pohodě a pozdraví vás jako souseda, aniž by to přeháněli," svěřil se. "Nevadí mi, když po mně lidé chtějí autogram nebo krátký rozhovor, ale ne když trávím čas s rodinou. Tady mohu jít do obchodu, aniž by mě obklopovali lidé, kteří chtějí selfie. To mi do určité míry mi nevadí, ale někdy je toho prostě moc," dodal herec.

Hvězda Pirátů z Karibiku prozradila, že nenápadný životní styl jí vyhovuje víc, než by si někteří mohli myslet. "Popravdě řečeno, jsem docela plachý člověk. To je jedna ze skvělých věcí na Británii a zejména na Somersetu. Můžu být sám sebou - a to je příjemné," řekl.

Podle deníku Evening Standard si Depp v roce 2014 koupil v Somersetu, který je od Londýna vzdálený asi tři a půl hodiny jízdy autem, sídlo za 13 milionů liber. Nemovitost má údajně 12 ložnic a osm koupelen. List Somerset Life uvádí, že nemovitost, kterou popisuje jako "velké panské sídlo", se nachází na pozemku o rozloze 850 akrů a je obklopena zahradami obehnanými zdí.