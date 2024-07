"Já chlapy vždy jen dráždila," říká Jiřina Bohdalová

Na karlovarském filmovém festivalu zavzpomínala třiadevadesátiletá herečka Jiřina Bohdalová na to, jaký vztah ji pojí s festivalovým prezidentem Jiřím Bartoškou. "Vždycky to byl velký kamarád a krásný chlap, ale jak se říká, že se u nás všichni známe až do postele, to není pravda. I moje maminka o mně říkala, že jsem z Drážďan, a ne od Berouna! Já chlapy vždy jen dráždila, takže nikdy nic nebylo," popsala Bohdalová se smíchem v odpolední talk show na kolonádě.

A přidala i jednu historku, kdy se z platonického přátelství málem stalo něco víc. "Jednou jsem byla strašně nešťastná, zase mě nikdo nechtěl nebo co, a on byl zrovna, myslím, u mě. A tak byl na mě hodnej, že snad by bejval i »to«! Ale už jenom z toho důvodu, aby mě potěšil… Naštěstí k tomu nedošlo, takže nemáme na co vzpomínat," dodala, že nakonec k ničemu intimnímu nedošlo.

Stejně platonické bylo i její přátelství s legendárním Vladimírem Menšíkem, který u ní doma ale strávil nejednu noc. Podle Bohdalové k ní domů pravidelně chodil vyspávat kocovinu. "V noci někdy přišel Menšík, maminka ho tiše zavedla na gauč do kuchyně, kde se vyspal. A mně ráno volali z Barrandova, jestli nevím, kde je. A já jsem říkala - moment, já se podívám do kuchyně… Ano, je tady! Takže jsem vypadala, jakože on přišel, já si ho zmermomocnila a on pak unavenej usnul!" řekla Bohdalová o tom, jak vznikají drby.