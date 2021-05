"Bohdalka" slaví 90 let. Byl to můj život se vším všudy, sama pláču nerada, říká

Jiřina Bohdalová, která 3. května oslaví 90. narozeniny, podle svých slov věří, že s humorem a nadhledem jde v životě všechno líp. "Dělat jen to, na co stačím a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit," sdělila své životní krédo.