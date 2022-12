Jiřina Bohdalová je v nemocnici. Za kruté bolesti zad může zlomený obratel

Herečka Jiřina Bohdalová tráví advent v nemocnici. Tuto informaci potvrdil i její ošetřující lékař a primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil. "Daří se jí zatím ne úplně dobře, ale nemá kardiologickou diagnózu, to mohu prozradit. Více její stav nemohu komentovat, protože nemám její svolení," řekl ve vysílání Pressklubu rádia Frekvence 1.

Podle informací deníku Blesk má jednadevadesátiletá Bohdalová prasklý obratel. To, že ji záda trápí, uvedla před nedávnem sama herečka, v té době ale netušila, jak je její stav vážný. "Bolestivě jsem si hnula s páteří. Najednou jako když mnou projede nůž. Beru na to léky, zatím to ale příliš neustupuje. Čekám a modlím se, aby se to už zlepšilo. Trvá to už několik dní, tak doufám, že to bude brzy."

Není to ale za poslední dobu poprvé, co musela Bohdalová využít nemocniční péče. Koncem listopadu skončila na infuzích kvůli chřipce. "Mému tělu je přes devadesát let, bohužel, s tím nic nenadělám. Ležím na kapačkách, pokaždé se mi krátce uleví, ale pak se to zase vrátí," říkala v době, kdy kvůli nemoci byla nucena zrušit několik nasmlouvaných divadelních představení.