Jiří Krampol musel být opět převezen do nemocnice. Leží na JIP

Ve středu v noci musel pro herce a dabéra Jiřího Krampola jeho kamarád zavolat záchranku. Důvodem byly dýchací potíže. Ty se mu zhoršily už odpoledne, když se vracel domů z akce s novináři. "Udělalo se mu tak slabo, že by ani za ten roh, kde bydlí, nedošel," popsal Blesku svědek s tím, že se Krampol musel zastavit v jedné z restaurací. "Obsluha mu nabídla sklenici vody a asi po půlhodině mu pak pomohla dojít domů," dodal.

Jeho stav se ale v noci zhoršil tak, že mu jeho kamarád a soused, který se o něj v posledních letech stará, zavolal pomoc. Z nemocnice pak včera herec poslal vzkaz, ze je mu lépe.

Lékaři však jen kroutí hlavou nad tím, jak čtyřiaosmdesátiletý Krampol nerespektuje jejich rady, aby se šetřil, a stále pracuje a chodí na večírky. "Doma se ale fakt nevyléčím! Potřebuju mezi lidi," říká tvrdohlavě. Tvrdí, že přece jen ale trochu zvolnil. "Dálky na Moravu jsem zrušil, to by mě pan profesor zabil, kdybych to dělal. Ale nemůžu sedět doma. A jestli má někdo za odpočinek, že sedí doma, pije lahvový pivo, kouká před sebe na seriál, tak já to nejsem," trvá si na svém Krampol.

Problémy s dýcháním ho ale provázejí celý život. "Od dětství trpím na průdušky, je to rodové, měla to maminka, babička, všichni. Tím, jak jsem jezdil dřív k moři na tenisové turnaje, tak to nebylo moc znát. Teď jak jsem to opustil a jsem starý, tak se sem tam ty průdušky ozvou a v nemocnici vám musí posílit plíce, průdušky a srdce," řekl Super.cz před časem.