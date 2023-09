Jiří Bartoška se bojí, že v rakvi dostane záchvat kuřáckého kašle

Přestože Jiří Bartoška letos oslavil 76. narozeniny, ze svého charisma nic neztrácí. V obsáhlém rozhovoru pro tištěný magazín Muži v Česku se mimo jiné vyjádřil k tomu, jestli se coby idol žen nebojí, že by se mohlo objevit i nějaké nepěkné obvinění z dávné minulosti. "Kdykoliv a kdekoliv. Jak se říká, stopu ryby ve vodě nenajdete. Ať se podíváte na jakýkoliv příběh z tohohle ranku, vždycky je to slovo proti slovu. Ta věc je stará třeba 15 let. Jak to chcete dokázat," ptá se Bartoška.

Herec zároveň přiznává, že je boomer a některým fenoménům současnosti nerozumí: "Je to jednoduché - korektní film je špatný film. Buď je pravdivý, a tím pádem napadnutelný, anebo je korektní a Annu Boleynovou hraje černoška. Pak mě ovšem fascinuje, že třeba v Činoherním klubu zakázali představení, kde byl Ondřej Sokol nalíčený jako černoch. Takže černoši mohou hrát bělochy, ale běloši nesmí hrát černochy? To je něco tak absurdního. Víte, já jsem boomer, chápu, že svět se z logiky věci mění, to je evoluce. Ale tady se začíná měnit revolučně a to nikdy není dobré."

Bartoška se v rozhovoru také vrátil k vážné nemoci, kterou před lety prodělal. "Když mi diagnostikovali rakovinu, bylo mi sedmdesát a říkal jsem si, že lidi v tomhle věku už prostě umírají. Nicméně, jestli si vzpomínáte na tu nedávnou kauzu Jardy Duška, musím se ho zastat. Já to vzal fatálně, a dokonce jsem v jednom z rozhovorů řekl, že ta rakovina se urazila a odešla. Řekla si, že půjde někam, kde si ji budou hýčkat a kde se o ní budou bavit."

Svůj smysl pro černý humor pak herec dokazuje třeba tím, že v rámci představení Moje hra tráví desítky minut v rakvi. "S tou rakví mám dva problémy. Jeden je, že se bojím, abych neusnul. A pak mám strach, aby se nespustil můj kuřácký kašel. Ale hrajeme to 12 let a musím to zaťukat, ani jednou se to nestalo," přiznal herec s tím, že když si před představením do rakve lehá, říká si, že má ještě čas. "A když se třeba hraje Davis Cup, tak si beru s sebou mobil a koukám se na tenis," dodává Jiří Bartoška.