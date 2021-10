Haj a Smetana: Že naše děti týráme, vlastně víme, říká moderátorka

Zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a zpěvák Jordan Haj nedávno čelili nepříjemnému nařčení. Podle uživatelů sociálních sítí se Haj špatně stará o dceru Ariel Avu, která se narodila letos v dubnu. Někteří lidé dokonce tvrdí, že jeho zacházení s malou holčičkou se blížilo týrání dětí. Nevoli, především mezi maminkami, vyvolalo video, na kterém Haj trénoval chůzi pouze s měsíční holčičkou a následně si ji mírně přehodil přes rameno.

"A tak my to, že ty naše děti týráme, vlastně víme. Jelikož to děláme my, takže to je v pohodě, že to pak někdo reflektuje. Máme nešťastné týrané děti a zakládáme si na tom?" komentovala se smíchem nařčení z týrání Smetana v rozhovoru pro iDnes.cz.

"Mně to bylo strašně líto, protože tehdy, když bylo to video, tak byl Arielce jenom měsíc a ona jim neukázala všechno, co umí. Ona už uměla salto a taky se uměla sama přebalit a já jsem to potom, jak se už strhla ta vlna, už nikomu nedokázat ukázat. Nebyl pro to ten správný prostor. Ona umí chodit po hlavě a takovéhle věci," dodal k situaci Haj.

Mladý pár si evidentně z názorů veřejnosti hlavu nedělá, naopak je dokáže obrátit v legraci. Humorné jim přišlo i přirovnání Haje k Michaelovi Jacksonovi, kterému v roce 2002 málem vypadlo novorozené miminko z balkonu, zatímco je ukazoval fotografům.

Smetana a Haj si jsou jistí, že své dcery vychovávají s láskou a opatrností a dle jejich slov se jim snaží vštípit především to, aby byly hodné, zvědavé, slušné, laskavé, zdravé a šťastné. Zároveň bývalá moderátorka DVTV přiznala, že život jim nalinkovat nechtějí, maximálně jim nastaví základní mantinely.

Rodičovství je baví

Ačkoliv si zpěvák nedávno musel přečíst nehezké komentáře, podle jeho ženy je skvělým otcem, kterého rodičovství baví. "Já tam prostě vidím velké odevzdání, ale zároveň takovou velkou životaschopnost a nemám nikdy pocit, že bys ty věci dělal, protože je to prostě otcovská povinnost. Ale je na tobě vidět, že tě to hrozně baví," vysekla svému partnerovi jako otci poklonu jeho partnerka Smetana.