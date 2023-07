Boková si užívá mateřství. Při kojení se jí ale bolestí kroutily prsty na nohou

"Nikdy člověku nedojde, jaké to je, dokud to sám nezažije. A u mateřství to platí dvojnásob. Tušila jsem, že to bude náročné, a proto jsem si chtěla nejdřív dosyta užít svůj bezstarostný mladistvý život a myslím, že jsem si to splnila," napsala herečka v květnu na svůj Instagram a dodala: "Mateřství vám otevře nové obzory. Člověk si pak té své maminky váží o to víc, že to s námi všechno zvládla a přitom neztratila samu sebe."

V dubnu pak svůj program popsala slovy: "Spinkání, kojení, procházky, spinkání, kojení, procházky, spinkání, kojení, procházky…"

Nyní se herečka svěřila s tím, že ne vše bylo první dny po porodu zalité sluncem: "Už v porodnici se sestřičky divily, jak ta naše malá má velký apetit a jak jí to všechno pěkně jde, až by se dalo říct, že je to pěkná šprtka. Za to mně se u kojení kroutily bolestí prsty na nohou. Byla jsem připravená na dost věcí, ale tohle mi jaksi nedošlo. V šestinedělí jsem měla nejeden ukvičenej telefonát mojí mamince, že to asi nedám, že je u toho vždycky dlouho přisátá a že mě to fakt strašně bolí!!!"

Časem se naštěstí vše upravilo. Jenovéfa každopádně kojícím i nekojícím maminkám poslala povzbuzující vzkaz: "Jste nejlepší maminka pro svoje miminko, ať kojíte, či nekojíte z různých důvodů."