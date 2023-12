Její muž chová šelmy, ona nosí pravé kožešiny. Lela Vémola na kritiku nedbá

Zápasník MMA Karlos Vémola podle všeho nejen nelegálně přechovává divoké šelmy, ale také mu už jedna z nich, tygřice Antonie Ramba, byla odebrána a sportovec byl nařčen z týrání zvířat. Nechal jí odstranit drápy, čímž tygra doživotně zmrzačil.

Když informace pronikla na veřejnost, svého muže Lela Vémola srdnatě bránila. Podle ní zabezpečuje svým zvířatům veškerý komfort. "On je obrovský milovník zvířat, stará se o ně opravdu nadstandardně s velkou láskou," tvrdí jeho manželka. "Není to jen o tom, že si někdo pořídí nějaké zvíře a machruje s ním. Můj manžel zvířata opravdu miluje."

Současně Vémola nemá problém předvést se v kožichu z pravé kožešiny. "Častokrát muži nevědí, co koupit svým polovičkám, a proto bychom my ženy měly dát mužům malou nápovědu. Co ženu zaručeně potěší, je luxusní a kvalitní bunda nebo pěkné oblečení," nabádá na svém Instagramu v kabátu lemovaném liščí kožešinou.

Kritické komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnozí v nich poukázali na nesrovnalost s tím, že se sice Vémolovi pasují za milovníky zvířat, současně ale nemají problém pověsit si mrtvé zvíře kolem krku.

"Proč vy nosíte kabelky z kůže, opasky či boty? To vás netrápí?" opáčila Vémola. "Proč jezdíte v autě? Také je tam interiér z kůže. Proč jíte maso? To vám nevadí, že zvířata zabíjejí, abyste měli plné bříško? Fakt! Už raději nic nepište, je to trapné."

Podobně reagovala i na další komentář, kde sledující napsala "ochránkyně zvířat" a dodala hrstku smějících se emotikonů. "Já? S dovolením, vy jste ten ochránce," zněla odpověď Vémoly. "Tak šup napsat dopis prezidentovi, jak v cirkusech týrají zvířata. Nebo se postavte na hlavu třeba."