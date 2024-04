Jedna chalupa nestačí. Rodina Lucie Benešové se rozrůstá, potřebují hned dvě

Není to tak dávno, co se Lucie Benešová v podcastu pro eXtra.cz pochlubila, že chalupu s příznačným názvem Beneška staví nejen podle svých představ, ale také zcela sama. Její rodina se rozhodla totiž od této práce dát ruce pryč. Důvodem mohlo být i to, že jedno letní sídlo už mají, navíc kousek za Prahou, nedaleko Mníšku pod Brdy.

Tahle nemovitost ale podle Benešové její rozrůstající se rodině nemusí stačit. "Je to tam takové, že je tam otevřená půda a jedna místnost dole, jsme tam dohromady. Takže je to sice fajn, ale není tam soukromí. A jak postupně přirůstáme, tak se nám klidně hodí i dvě chalupy."

Nová roubenka má být prostornější, se separovanými místnostmi. Herečka se netají tím, že vysněnou chalupu plánuje ve velkém: "Je tam osm místností. Každou chci udělat nějak jinak a v jiném duchu. Buduji to ze starých materiálů. Ale už to máme pod střechou a pracuju na tom. Byla bych ráda, aby měl každý svůj pokoj," prozradila svou podrobnější vizi pro Super.cz.

Podle herečky bude rozhodně další prostor k užitku. Nejenže s manželem Tomášem Matonohou vychovala čtyři děti, ale je také už dvojnásobnou babičkou. A její rodina je v pravidelném kontaktu. "My se vidíme rádi a scházíme se pořád, protože, jak je nás hodně, pořád má někdo svátek nebo narozeniny. Pak jsou Vánoce nebo Velikonoce, vždy se najde důvod se vidět."