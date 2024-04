Lucie Benešová se s rodinou neshodla. Chalupu buduje sama, manželství řeší na dálku

V rámci své rodiny si herečka Lucie Benešová, která už dvacet let žije ve spokojeném manželství s Tomášem Matonohou, uzurpovala vedoucí postavení. To ovšem neznamená, že ji vždy všichni poslouchají na slovo. Třeba když se rozhodla, že vybuduje svou vysněnou roubenku, zůstala na to sama.

"Je pravda, že mi to rozmlouvali. Rozmlouvalo mi to hodně lidí, ale teď už se naštěstí snad přestali bát a věří, že to zvládnu," uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz. "Já jsem i hrozná velitelka, takže musí být po mém," dodala herečka pobaveně.

Jelikož se jejich představy rozcházely, tráví velkou část na stavbě sama, ale to jí nijak nepřekáží. "Já jsem se teď dala na sólovou dráhu, to přiznám. Buduji roubenku a plním si své sny. Chtěla jsem postavit roubenku a jsem tam většinu času."

Od svého manžela ani pomoc neočekávala. "Tomáš na to není a nemůže ani časově. Vzala jsem si to na bedra já. Kdo stavěl, tak ví, že to zabere dost času. Věnuji se hlavně stavbě," dodala Benešová, která o pokroku na své chaloupce informuje pravidelně i svoje sledující na Instagramu.