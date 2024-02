Je to trapas a nebezpečný precedent, říkají o podvodu Jana Bendiga kolegové

Na první pohled to vypadalo jako nechutná rasistická kauza. Alespoň tak prezentoval zpěvák Jan Bendig to, co se odehrálo na červeném koberci během začátku galavečera Český slavík. Bendig ve výrazném kostýmu od návrhářky Debbie Brown byl v té době neznámým útočníkem posypán moukou. Jenže teď policie došla k závěru, že celá věc byla domluvená a Bendigovi za křivé svědectví hrozí pokuta ve výši 50 tisíc korun. A zdá se, že škoda na jeho pověsti bude ještě daleko vyšší. Kolegové ze showbyznysu nešetří slovy zklamání.

Na domnělý útok na Jana Bendiga se můžete podívat v listopadové galerii z Českých slavíků:

"Já vlastně ani nevím, co si mám myslet. Jestli to byla opravdu show, tak to bylo možná až zbytečné. Myslím, že to Honzík ten večer nepotřeboval. Zvlášť když si dal tak záležet na svém outfitu a příchodu. Stále tomu ale nemůžu věřit," řekla Super.cz návrhářka Debbie Brown. Právě ona vytvořila extravagantní kostým, který měl v tu chvíli zpěvák na sobě.

A své rozhořčení neskrývá ani zpěvák Matěj Ruppert. "Jestli vyšlo najevo a potvrdí se, že to celé byl jakýsi domluvený cirkus pro média, nevím, z jakého důvodu, jestli pro zviditelnění, to nedokážu posoudit, tak je to na svědomí pana Bendiga a toho druhého pána. Každopádně se mi to vůbec nelíbí," řekl pro Primu.

Jedním z těch, kdo se zpěváka po Slavících zastal, byl i moderátor Petr Vágner. A proto je i on velmi zklamaný. "Když policie potvrdila, že pravda je jinde, připadá mi to neskutečné. A obávám se, že jde o nebezpečný precedens. Myslím, že nebudu sám, kdo bude příště zvažovat, zda opět nejde o nějaký fake nebo snahu o zviditelnění. A skeptický určitě nebudu jediný. Jsem zvědavý, jak se k tomu Honza s Lukášem postaví," řekl pro Super.cz.

Zaskočená je i herečka Mahulena Bočanová, která se také po incidentu postavila na Bendigovu stranu. "No, jediné, co mě napadá, je, že bych se raději tou moukou posypala, abych v tom bulváru nebyla. Ale jestli je to pravda, tak je to ‘uff uff, trapas’. Před bulvární pozorností opravdové hvězdy zdrhají, určitě ji nevyhledávají. Držím mu palce, aby to pravda nebyla a obhájil se."

O poznání zdrženlivější ve svých soudech jsou Bendigovy kamarádky. "Nevím, jak to vlastně vůbec bylo, a asi bych se k tomu nerada vyjadřovala," řekla jen stroze zpěvačka Markéta Konvičková. A ani Monice Bagárové se podvodu nechce věřit. "Honza je můj kamarád a nechce se mi ani trochu věřit, že by něco takového měla být pravda," řekla pro eXtra.cz.

Jisté pochopení vyjádřila návrhářka Beata Rajská. "Překvapilo mě to, ale vlastně nikoho nesoudím. V mládí má člověk úplně jiné nápady, tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Člověk má právo udělat v určitém věku nějakou blbost a je na něm, jak to dokáže ustát a srovnat si to sám v sobě. Podle toho, jak to zvládne, ovlivní to i jeho chování do budoucna," pronesla celkem smířlivě.

Bendig sám se obrnil hradbou mlčení a jediné vyjádření poskytl jeho partner a manažer v jedné osobě. "Zatím nemáme žádné informace, zatím se to vyšetřuje. Proč by to mělo být jako zinscenované? To nechápu. Já se omlouvám, nemám žádné informace a teď mi říkáte novinku," řekl Lukáš Rejmon. Jenže jeho slova vyvrátil sám zástupce policie.

"To, že se dopustili nějakého přestupku, a samozřejmě to, že jsme ten případ odložili, tak o tom jsme všechny zúčastněné řádně obeslali. Přestupku křivého vysvětlení se dopustili dva z účastníků celého incidentu," uvedl pro Showtime mluvčí pražské policie Richard Hrdina.