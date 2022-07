"Je čas vykročit do neznáma." Linda Bartošová nadobro odchází z České televize

"S ČT mě pojí osm let života, díky nimž jsem (nejen) profesně tím, kým jsem. Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké. Nic jiného ani pracovně neznám. I proto jsem došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem Kavčích hor a jestli jsem tam schopna obstát," uvedla devětadvacetiletá moderátorka.

Bartošová také projevila vděk za nabyté zkušenosti a poděkovala divákům za podporu. Mimo to vyjádřila svoji víru, aby veřejnoprávní televize byla i nadále etalonem důvěry a jistoty.

Moderátorka nebyla poslední půlrok na obrazovce vidět, jelikož od ledna čerpala půlroční neplacené volno. O to zažádala koncem loňského roku kvůli chronické únavě. "Kromě přehlcené mysli se objevily ještě fyzické projevy vyčerpání. Právě to mě přimělo k rozhodnutí řešit situaci radikálněji. Věděla jsem, že pár dní volna, které bych si v rámci běžného provozu mohla vzít, by mi nestačilo. Zároveň jsem z České televize nechtěla úplně," uvedla v březnu v rozhovoru pro Aktuálně.

Bartošová vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě, do České televize nastoupila před osmi lety. Od loňského podzimu moderovala i hlavní zpravodajské relace jako Události či Události, komentáře.

V roce 2012 se dostala do finále soutěže Česká Miss a o tři roky později si vyzkoušela také herectví, když se objevila ve filmu Vybíjená.