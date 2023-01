Jaroslava Obermaierová se bála, že jí vypnou plyn. Teď si v Praze koupila byt

Herečka Jaroslava Obermaierová navzdory pokročilému věku slaví úspěch jako "drbna" v denním seriálu Ulice. Netají se ovšem tím, že rostoucí ceny energií, vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu, ji notně znervóznily. V určitém bodě pomýšlela dokonce i na nejhorší.

"Plyn začíná být exkluzivní věc. Bojím se, že nám ho vypnou. Děsím se toho, co pak udělám, když nebude," zamyslela se ještě v listopadu ztrápená Obermaierová pro CNN Prima News. "Přemýšlím, jestli nespáchám sebevraždu, kde si půjčím? Jídlo neřeším, k obědu mi stačí brambory, ale teplo člověk přece potřebuje. Z plynu se stal politický nástroj. Každý nemá možnost úsporných opatření, pořízení fotovoltaiky."

Z rodné Prahy, kde pobývala v pronajatém bytě na Žižkově, se proto radši vystěhovala na chalupu. "Odstěhovala jsem se, protože už jsem neměla peníze na nájem. Zvedli mi činži a platila jsem přes 11 tisíc korun," prozradila tehdy pro magazín Aha!.

Chalupu si pořídila u Zruče nad Sázavou a intenzivně na ní pracovala dvacet let. Na jaře ji ALE převedla na syna Jaroslava. On na chalupě zůstal, herečka se ovšem rozhodla do Prahy vrátit, zejména kvůli pracovním povinnostem. Pobyt na chalupě jí vyhovoval, byla ale moc z ruky, z Prahy se však nikdy opravdu nevystěhovala. "Samozřejmě tam trávím jaro, léto, podzim, ale trvale tam žije syn Jára. A já jsem zase trvale hlášená v Praze, kde jsem se narodila."

Nově zakoupený byt je o něco menší než ten, ze kterého se před měsíci vystěhovala, herečce to ale stačí. "Je to jen garsonka. Ale co já potřebuju. Přespat po natáčení nebo po návštěvě u lékaře, mít se kde vykoupat a převléknout. Je to pohodlnější i kvůli natáčení Ulice," svěřila se Obermaierová s důvody, které ji vedly k tomuto rozhodnutí. Garsonka jí prý vyšla kolem milionu korun a financovala si to sama, díky výdělkům ze seriálu, který se vysílá už od roku 2005.