Eva Feuereislová plánuje s Jaromírem Soukupem dítě

"Je to asi zbožné přání několika dam i mužů, aby ten náš vztah byl fake. Musím je ale zklamat, protože náš vztah s Jaromírem je opravdový. Nechceme být ale pro lidi žádný Cirkus Humberto," řekla o svém vztah s Jaromírem Soukupem Eva Feuereislová.

V rozhovoru pro Expres.cz také přiznala, že si na bývalého majitele TV Barrandov myslela už v minulosti. "V době, než s ním začala něco mít Agáta, jsem si říkala, že je hezký, a koukala jsem na Barrandov. Pak když byl s Agátou, tak jsem to skrečovala. Teď ale jsme, kde jsme. Cesty osudu, které se mají protnout, se stejně protnou," řekla zamilovaně s tím, že jejich vztah bere vážně. Dvojice je spolu tak dlouho, že už stihla i dovolenou ve Španělsku, kde má Soukup vilu. A strávený čas přiměl Evu, aby uvažovala o společné budoucnosti.

"Bavíme se o tom, trávíme spolu hodně času. Ohledně mateřství jsem ještě nedávno měla hodně razantní názory. Byla jsem přesvědčená, že děti do dnešní doby ne. Jaromír má malou dcerku a uvidíme, jak to bude dál. Nemám už tak razantní pohled ohledně dětí. Jaromír je muž s velkým M. Vidím, jak se stará o malou, to se jen tak nevidí. Jsem velmi mile šokována. Kdyby takového chlapa měla každá žena, co má dítě, tak by byla v sedmém nebi," je přesvědčená milovnice plastických operací a nevyloučila, že se brzy dočkáme dalšího potomka Jaromíra Soukupa.