"Chtěla jsem dítě a bylo mi jedno s kým," říká Hanychová o Soukupovi

Dnes si bývalí partneři Agáta Hanychová a Jaromír Soukup nemohou přijít na jméno a i rozdělení péče o dceru musel nařídit soud, v minulosti však vypadali jako dokonalý pár. Teď ale influencerka tvrdí, že už pár měsíců poté, co spolu začali chodit, věděla, že je to špatně.

Zlom prý přišel velmi rychle poté, co otěhotněla. Po pár týdnech totiž začala silně krvácet a hrozilo, že o miminko přijde. "Velmi rychle jsem z té lásky vystřízlivěla, zhruba po prvním měsíci a půl těhotenství, kdy jsem na tom nebyla zdravotně dobře a on se ke mně nechoval úplně dobře, když jsem ležela v té nemocnici. Doktoři mi říkali, že na devadesát procent potratím," popsala Hanychová v podcastu, který natáčí společně s Ornellu Koktovou.

Nakonec se povedlo dítě zachránit, vztah už ale byl narušený. "Já jsem to nechala úplně osudu. Řekli mi, že posledních dvanáct hodin buď vykrvácím já a budou mi to muset vzít, anebo že budu muset na transfuzi, najednou se to lusknutím prstu změnilo, Róza se udržela, já jsem přestala krvácet. Ale už to těhotenství nebylo s tímhle člověkem hezký," nechala nahlédnout pod pokličku svého minulého vztahu. Ten se nakonec rozhodla ukončit krátce poté, co porodila. Důvodem údajně byly její dvě starší děti, které se se Soukupem nesnesly.

Dnes si moc dobře uvědomuje, že výběr tatínka pro svou nejmladší dceru asi trochu uspěchala. "Já jsem to dítě hrozně chtěla a bylo mi jedno s kým," dodala sebekriticky.