"Mám krásný vztah a chystám vlastní vysílání," chlubí se Jaromír Soukup

Konec spekulací ohledně soukromého života Jaromíra Soukupa udělal sám podnikatel, když se na veřejnosti objevil s hvězdičkou reality show Evou Feuereislovou. "Máme s Evou krásný vztah," přiznal následně, že s blond milovnicí plastických vylepšení tvoří pár.

To však není jediná změna, která se v životě bývalého televizního magnáta udála. Po letech se zbavil i své televize. "Transakci považuji za dobrou a pro mě velmi výhodnou. Jsem spokojený," řekl pro Expres a neodpustil si rýpnutí do toho, jakým směrem se stanice v současnosti vydala.

"Když se podívám na tu jejich programovou nabídku, tak se tam nic neděje. Vysílají se tam věci, co jsem vyrobil já. Konkrétně VIP svět s paní Bendovou a Decastelo považuji vyloženě za trapnost. To je jak z devadesátek. Třeba se ale časem poučí. Přeji jim úspěch. Myslím si ale, že to moc šancí nemá," zkonstatoval Soukup s tím, že on sám má do budoucna velké plány.

"Moji diváci chtějí moje názory a můj obličej. Samozřejmě to dostanou, ale Barrandov se bude muset vydat jinou cestou. Intenzivně chystáme vlastní platformu a nevylučuji ani spuštění televizního kanálu mimo Barrandov. Já sám určitě budu osobně v rámci několika týdnů otevírat placenou platformu, nebude to Herohero, ale vlastní platforma," pochlubil se.