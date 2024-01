Jaromír Nosek promluvil o tom, proč opustil těhotnou přítelkyni

Jaromír Nosek a Zuzana Hasalíková tvořili pár šest let a působili velice harmonicky. Před dvěma lety se objevili i ve Výměně manželek, kde tento dojem posílili. Proto veřejnost šokovala v prosinci zpráva, že se nejen rozešli, ale navíc se Nosek rozhodl od partnerky odejít v čase, kdy už čekala jejich společné dítě.

Když zpráva pronikla do médií, herec neměl chuť se k tomu vyjadřovat. Teprve před několika dny se rozpovídal pro Expres, proč se s Hasalíkovou rozhodli jít od sebe.

"Jednoduše jsme si přestali rozumět a je poměrně nešťastné, že jsme se rozešli zrovna v době, kdy byla Zuzana těhotná. Dlouhou dobu se nám ale nedařilo počít dítě," řekl k tomu. Z jeho vyprávění vychází rozchod jako civilní záležitost; prostě společnou debatou dospěli k závěru, že by nebylo dobré zůstávat ve vztahu, který už nefunguje. Hasalíkové pomohl s bydlením nedaleko od sebe a na výchově syna se bude podílet. "Žádný soud kvůli dítěti ale určitě nehrozí, vše je v rámci vzájemné dohody," dodal.

Krátce po porodu média informovala, že dítě zůstávalo nějakou dobu bez jména, protože se na něm bývalý pár nemohl dohodnout. To už je také vyřešeno. "Zuzaně se líbilo jméno Dominik, mně se líbilo jméno Nick. Pořád jsme si mysleli, že jeden z nás couvne. To se nestalo, a tak jsme si nakonec řekli, že může mít obě jména. Zní to trochu srandovně, ale jmenuje se Dominik Nick Nosek," uvedl pobaveně herec.

Na pravou míru uvedl také to, že by se scházel s někým jiným. Ženy, se kterým jej média po rozchodu spojovala, jsou prý všechno jen kamarádky. "Nikoho nemám, jsem sám a upřímně ani nemám teď myšlenky na to, že bych šel s někým do vztahu," uvedl s tím, že k Hasalíkové se vrátit neplánuje.