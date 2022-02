Padesátiny Jaromíra Jágra v televizi. V show se potká se svými bývalými přítelkyněmi

Televizní oslava, jak se sluší a patří! Takovou našemu nejslavnějšímu hokejistovi Jaromíru Jágrovi přichystal moderátor Libor Bouček ve speciálním vydání oblíbeného pořadu Máme rádi Česko. Hlavní hvězdou pořadu bude pochopitelně Jaromír Jágr, spolu s ním se ve vědomostním klání utkají v čele s kapitánem Jakubem Prachařem jeho bývalé partnerky Iva Kubelková a Inna Puhajková.

Proti týmu Jaromíra Jágra a jeho ex se pod vedením kapitána Vojty Kotka postaví Jaromírovi přátelé, tenista Radek Štěpánek, hokejista Jan Hlaváč a lyžařka Kateřina Neumannová.

"Měl jsem trošičku obavy, nevěděl jsem, co od toho očekávat a jak se to pojme. Ale musím říct, že Libor a štáb to udělali výborně. Udělali mi krásné přivítání, takhle už mě na stadionech nevítají. Byl jsem mile překvapený, dojalo mě to. Myslím si, že všichni, kdo tu byli, si to užili, a věřím, že i televizní diváci si to užijí, protože to bylo napínavé," zhodnotil svoji televizní narozeninovou oslavu Jaromír Jágr.

Narozeninový pořad Máme rádi Jardu! odstartuje vysílání jubilejní, desáté řady populární soutěže, a sice v den, kdy se čeští hokejisté utkají na zimní olympiádě se švýcarskou reprezentací.