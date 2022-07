Jágr se po mnoha letech potkal s expřítelkyní Verešovou. Došlo i na fotku s partnery

Na svém Instagramu zveřejnil Jaromír Jágr společnou fotku se setkání se svojí bývalou přítelkyní Andreou Verešovou v Karlových Varech a připojil nostalgický komentář. "Od 1998 do 2003 jsme se viděli skoro každý den. A pak bezmála 20 let nic. Až do neděle 3.7. 2022 na party UniCredit bank v Karlových Varech. Milé setkání na skvělé party," podělil se Jágr o své dojmy. K aktuální fotce připojil hokejista i dvě momentky z dob před dvěma dekádami, kdy s Verešovou oficiálně tvořil pár.

Na zveřejněné společné fotce někdejších milenců nechybí ani jejich současní partneři. Jágra ve Varech doprovázela sedmadvacetiletá modelka Dominika Branišová, Verešová dorazila ve společnosti manžela Daniela Volopicha, s nímž má dvě děti, syna Daniela Tobiáše (13) a dceru Vanessu (14).

Se slovenskou modelkou se Jágr seznámil už v roce 1998. Po krátkém románku s moderátorkou Nicol Lenertovou v roce 1999 začal s Verešovou oficiálně chodit o rok později. Vztah trval tři roky a kromě velké přitažlivosti naráželi na nesmiřitelnost svých povah. Byla tu žárlivost, protichůdné představy, kdy prý Jágr a jeho matka po Andree vyžadovali, aby se věnovala naplno domácnosti, i hazard.

Ke vztahu s Jágrem se modelka vrátila před třemi lety. "Ač se tomu nevyhýbám a nerozešli jsme se ve zlém, tak jsme se od té doby nikdy neviděli a ani jsme neměli příležitost se spolu bavit. Občas si říkám, jaké by to bylo, podívat se vzájemně znovu do očí," prohlásila podle deníku Aha v roce 2019.