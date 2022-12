Hrušínskému roztrhali cizí psi kocoura Jupíka. Brečím jako malý kluk, říká herec

Herec Jan Hrušínský se včera svěřil svým fanouškům na Facebooku se smutnou událostí, se kterou se právě teď jeho rodina musí vypořádat. Jejich domácího mazlíčka, kocoura Jupíka, doslova roztrhali tři nevychovaní psi a jejich majitel neprojevil žádnou snahu, aby jim v tom zabránil.

Herec popsal, jak jako každé ráno vypustil v úterý kocourka na zahradu a ten se šel proběhnout na vedlejší, roky opuštěný pozemek. "O chvíli později tam dírou v plotě vlítli tři psi. Bez vodítek, bez náhubků. Ne moc velcí, ale evidentně nevycvičení a bojovně naladění. Vrhli se na rozespalého kocoura, který bohužel poprvé v životě nestačil zdrhnout. Jejich majitel stál za plotem a čuměl na ně, když kocoura napadli. Ani jednou se nepokusil je odvolat, napomenout, zkrátka jim v té krvavé hostině zabránit," rozčílil se Hrušínský.

A dodal, že prvním, kdo domácímu mazlíčkovi přispěchal na pomoc, byla jeho dcera Kristýna Hrušínská, která je ale momentálně v devátém měsíci těhotenství. I ve svém stavu přelezla plot a snažila se psy zahnat. Jejich majitel dál jen nečinně přihlížel. Kocourka pak okamžitě vzali na veterinu, tam ale po dvou hodinách snahy o jeho záchranu, podlehl vážným zraněním.

"Brečím jako malej kluk a pořád to nemůžu pochopit. Říkám si, jak je možné, že si u nás kdejaký trouba může pořídit tzv. bojového psa, nechat ho bez vodítka a bez náhubku pobíhat po ulici a přitom ho není schopen zvládnout ani vychovat? Střelnou zbraň by mu neprodali, ale psí zabijáky může mít každý," dodal nešťastný Hrušínský, kterému fanoušci radili, aby celý případ nahlásil na policii. To ale neudělal a podle vlastních slov věří, že takové zlo se dotyčnému člověku vrátí samo.