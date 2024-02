"Budu se bránit," říká Jan Bendig. Trvá na tom, že si útok moukou neobjednal

Zatímco se ke kauze Jana Bendiga, kterého minulý rok v listopadu posypal útočník moukou, když zpěvák přicházel po červeném koberci na galavečer Českého slavíka, vyjádřila policie i řada jeho kolegů, on sám celý týden mlčel. Až v neděli se rozhodl vydat na svých profilech na sociálních sítích obsáhlé prohlášení. Podle svých slov čekal na to, až mu bude doručen oficiální dopis od policie.

"Uznávám to, že jsem zbytečně zalezl do ulity a měl se vyjádřit hned. Ale jsem odjakživa hodně citlivej kluk a to, co se kolem toho rozpoutalo, mě doslova vyděsilo. A musel jsem to nějak strávit a rozkoukat se," začal vysvětlovat třicetiletý zpěvák.

"V pátek odpoledne jsem konečně obdržel policejní zprávu, konkrétně usnesení o odložení věci z důvodu, že ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví ze strany útočníka a je zde důvod pro postoupení věci do správního řízení pro podezření ze spáchání přestupku. V žádném případě se nejedná o rozhodnutí policejního orgánu o tom, že já nebo někdo jiný měl incident organizovat," napsal Bendig, podle kterého z dopisu rozhodně nevyplývá to, že si by celou věc objednal.

Na domnělý útok na Jana Bendiga se můžete podívat v listopadové galerii z Českých slavíků:

"Stále si stojím za tím, že jsem útok nepřipravoval a nedomluvil a nevěděl o něm. S útočníkem jsem se ohledně údajné přípravy útoku před ani po útoku nesetkal, ani jsem s ním v této věci telefonicky ani jinak nekomunikoval. Stejné závěry ostatně vyplývají i z usnesení policejního orgánu o odložení věci," pokračuje prohlášení a zpěvák dodává, že na sobě nechce vinu nechat a podnikl kroky k očištění pochroumané pověsti.

"To, že je to tak uzavřeno, nechápu, ale právě proto jsme využili možnosti právního zastoupení a hodláme se v rámci správního řízení bránit prostřednictvím právního zástupce. Musím však přiznat, že jsem z toho všeho unaven a vyčerpán. Tohle je moje verze příběhu, moje pravda, která má ještě spoustu detailů, ale těmi vás už nechci zatěžovat," uzavřel s tím, že prosí své sledující o vyjádření jakéhokoliv názoru, ale pouze slušnou formou, protože si uvědomuje, že velkou část jeho fanoušků tvoří děti.

O shovívavost prosil v dalším příspěvku i z toho důvodu, že tato kauza není to jediné, co ho v posledních dnech zaměstnává. Daleko podstatnější je fakt, že jeho mladší bratr Marsell měl koncem minulého týdne vážnou autonehodu, při které ale naštěstí nikdo nepřišel o život.