Útok moukou na Jana Bendiga byl podle policie domluvený a zaplacený

Zpěvák Jan Bendig stále trvá na tom, že s útokem, kdy ho barman Lukáš Procházka na červeném koberci posypal moukou, neměl nic společného. Ze závěrů policejního šetření ale vyplývá něco zcela jiného. Bendig se k tomu vyjádřil v pořadu Nový den. Příliš jasno do celé situace však nevnesl.

Podle policie totiž Procházka se zpěvákovým okolím před útokem několikrát telefonicky komunikoval a výpisy z účtu dokonce dokazují, že měl za čin dostat zaplaceno. "Ze zaslaného výpisu z bankovního účtu jsou mimo jiné patrné následující transakce, kdy (začerněné místo) byl proveden vklad na účet bankomatem. Tyto vklady se shodují s výpovědí (začerněné místo), kterou učinil do úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu," stojí v policejním usnesení.

Bendig si však dál trvá na svém stanovisku, že o ničem nevěděl. Hodlá se prý spolu s právníky bránit. "Chci bojovat za to, co říkám. Pracujeme na tom, ale nebudu s vámi rozebírat podrobnosti," reagoval na otázky moderátorů. "Já v tom nemám prsty. Já za tím nestojím. A co chcete dál? Já vám tady nebudu nic vysvětlovat. Já to vyřeším sám, se svými lidmi a dokážu, že mám pravdu," tvrdí zpěvák.

Telefonáty ale vysvětlit nedokázal a reagoval podrážděně. "Já se s vámi o tom nechci bavit. To není policejní výslech," dodal naštvaně.

Policie původně šetřila celou věc jako výtržnictví, teď ale případ odložila. "Při trestněprávním posuzování této konkrétní prověřované věci, s přihlédnutím k provedeným výslechům osob, provedeného šetření ve věci, vyhodnocení zaslaných informací podléhajících bankovnímu tajemství, vyhodnocení informací o uskutečněném telekomunikačním provozu, dospěl policejní orgán 1. OET k závěru, že v tomto konkrétním skutku se nejedná o výtržnost."

Ve správním řízení teď Bendigovi hrozí pokuta za křivou výpověď až do výše 50 tisíc korun.