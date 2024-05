Jan Bendig měl autonehodu. "Asi jsem to přivolal," říká

Zpěvák Jan Bendig, tak jako ostatní jeho umělečtí kolegové, tráví spoustu času na cestách za svým publikem. A při jedné z nich včera havaroval. Přesněji řečeno auto za ním nestihlo dobrzdit.

"Věc, které jsem se děsil v životě nejvíc, že jsem si ji asi i myšlenkami přivolal. Při cestách na koncerty jsem se vždycky obával autonehody," začal s popisem události na svém profilu na Instagramu. "Včera jsem měl bouračku, za kterou jsem naštěstí nemohl já. Ale paní řidička, která v koloně nestihla zabrzdit. Byla to neskutečná rána a velký šok. I když to z fotek možná nevypadá, tak je moje auto totálně na odpis. Ale čert to vem. Hlavní je, že se mně i paní řidičce a její malé dcerce, kromě pár pohmožděnin, nic nestalo," prozradil zpěvák. Dodal, že kromě materiálních škod dopadla celá věc dobře.

"Posílám pozitivní energii a lásku všem mým kolegům, kteří za vámi každý týden jezdí stovky kilometrů, aby vám svou hudbou udělali úsměv na tváři, a to i všem řidičům, kteří díky své práci tráví většinu času na cestách. Až se vám vrátí dnes nebo zítra domů, tak je pevně obejměte a řekněte jim, že je máte rádi. Já jsem šťastnej, že vám tyhle, ač smutné řádky můžu psát… protože třeba to mohlo dopadnout hůř…" zakončil s prosbou, aby si lidé vážili času, který jim byl s jejich blízkými dán.