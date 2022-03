Jakub Štáfek si vystřelil z nahé Terezy Ramby. I on se svléknul na plakát

"Najdi deset rozdílů. A to jsem rok po porodu," napsal Jakub Štáfek na svém Instagramu k fotografii plakátu snímku Vyšehrad: Fylm, který půjde do kin v půlce dubna. Zcela jasně tak narážel na to, že jen před několika týdny na stejném místě visela v rouše Evině vyfocená Tereza Ramba.

Narážku na dobu uplynulou od porodu si mohl Štáfek dovolit i z toho důvodu, že v dubnu to bude přesně rok, co se snoubenkou Dominikou přivítali na svět prvního společného potomka - dceru Olívii. "Jsem rád za dcerku, vážně. Prvoplánově chceš kluka, ale já si osobně myslím, že mě kluk do budoucna nečeká, já budu holčičkovej. Cítím, že mně budou zvonit šestnáctiletí dementi na dveře a já si budu rvát vlasy, že to mám za to všechno, co jsem ženským způsobil. Do té doby budu mít zbroják," rozpovídal se Štáfek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Štáfek se kromě herectví věnuje i bojovým sportům. K tomu ho prý přivedl rozchod s dívkou, kdy podle vlastních slov potřeboval ventilovat nahromaděnou agresi.

Ramba, která se před nedávnem vysvlékla kvůli propagaci filmu Betlémské světlo, ke Štáfkovu vtípku připsala "Haha miluji". Více se o nahotě rozpovídala na svém Instagramu. "Protože po porodu se člověk tak nějak přestane stydět. Celej život jsem si připadala 'nějaká' a 'něco' chtěla jinak. Blázen. Teď si připadám perfektní. A stopy po mých dětech vítám. Protože Matyáš, kterému jsem to chvějící se ukázala, řekl, že jsem nádherná a že je na mě pyšnej," vysvětlila tehdy fakt, že po letech porušila svou zásadu neukazovat se před objektivem nahá. Režisér snímku Jan Svěrák ji k natáčení lechtivých scén přemluvil pouhé tři měsíce poté, co porodila syna Mikuláše.