"Jako by vás někdo škrtil," popisuje Céline Dionová příznaky své nemoci

Před časem překvapila zpěvačka Céline Dionová veřejnost oznámením, že trpí Stiff-Person Syndromem, zkráceně i jako SPS, onemocněním, které v podstatě mění pacienty v "lidské sochy" a v současnosti na něj neexistuje léčba. Podrobnosti o tom, jaké to je žít s takovou nemocí, se ale fanoušci dozvídají až nyní.

"Je to, jako by vás někdo škrtil," odpověděla Dionová na dotaz, jaké to je, s touto nemocí zpívat. Nemoc ji ale omezuje nejen při zpívání, ale i v naprosto běžných denních činnostech.

"Mám křeče v břiše, páteři i v žebrech. Když natáhnu nohy, zůstanou zaseknuté v jedné poloze. Nebo když vařím, vaření miluju, moje prsty, moje ruce se zaseknou. I moje nohy, je to jako křeč, kterou nemůžete uvolnit. Jednou se mi stalo, že jsem si zlomila žebra. Když je stav hodně vážný, může lámat kosti," posteskla si zpěvačka, která svou nemoc dlouhé roky tajila. To i proto, že se musela vyrovnat se smrtí svého životního partnera a postarat se o dvě děti.

"Musela jsem se skrývat, musela jsem se snažit být hrdinkou, přitom jsem cítila, jak mě moje tělo opouští. Držela jsem se svých snů. Lhát pro mě už bylo příliš. Lhát lidem, kteří mě dostali tam, kde jsem dnes, to jsem už nedokázala. Neříkat pravdu bylo moc těžké," dodala s tím, že se jí ulevilo, když svou diagnózu sdělila veřejně.