Zaplatili miliony, aby byli o samotě. Tušíte, jaké ostrovy vlastní Pitt či Clooney?

Luxusní auta, obrovské domy, drahé oblečení, to vše si mohou slavné osobnosti pořídit bez problému během několika minut. Některým to ale nestačí a své peníze investují třeba do soukromého ostrova.

Opalování, koupání i popíjení koktejlů na dovolené, kdo by to nemiloval? Zvláště pokud relaxujete na svém vlastním soukromém ostrově. Jednou z prvních osobností, které si koupily svůj vlastní kousek ráje, byl Sir Richard Branson. Už v 70. letech věděl, že investovat peníze do majetku (přesněji do ostrova) se vyplatí.

Nákup vlastního exotického ostrova se stal oblíbeným trendem především mezi celebritami. Například zpěvačka Beyoncé není jen nejvíce oceňovanou umělkyní v historii, ale také majitelkou dvou nejdražších soukromých ostrovů na světě.

Společně se svým manželem Jay-Z jsou jedinými celebritami z hudební sféry se dvěma ostrovy. Mocná dvojice si koupila kousek ráje na Bahamách a Floridě.

Které další celebrity jsou dostatečně bohaté na to, aby vlastnily svůj vlastní podíl na mapě?