Točit milostné scény s Jennifer Anistonovou bylo jako mučení, přiznal Jake Gyllenhaal

O milostných scénách před kamerou s Jennifer Anistonovou promluvil herec Jake Gyllenhaal. Hollywoodský fešák si s hvězdou seriálu Přátelé zahrál ve snímku Hodná holka z roku 2002.

V romantické komedii, kde nechybělo drama, se objevily společné milostné scény známých hvězd, které dělí dvanáctiletý věkový rozdíl. Gyllenhaal v pořadu The Howard Stern Show přiznal, že ačkoliv se mu Anistonová velmi líbila, natáčet s ní sexuální hrátky bylo pro něj utrpením.

"Utrpení to bylo, ale i nebylo. Byl to takový mix obojího. Zvláštní, že milostné scény jsou nepříjemné, když se na to dívá 30 až 50 lidí, že? To mě fakt nenabudí," přiznal Gyllenhaal s tím, že během natáčení na návrh Anistonové použili takzvanou polštářovou techniku.

Polštář v této konkrétní technice funguje jako nárazník mezi herci a zároveň navenek pomůže vytvořit iluzi kontaktu. Hvězdy tak mohou točit intimní scény bez přílišné fyzické blízkosti. "Byla velmi laskavá, že tuto techniku navrhla, než jsme začali," dodal herec.

Jake Gyllenhaal, který získal v roce 2005 cenu BAFTA za ztvárnění homosexuála ve snímku Zkrocená hora, 19. prosince oslaví své jednačtyřicáté narozeniny. Od roku 2018 nyní randí s francouzskou modelkou Jeanne Cadieuovou. Je bezdětný.

Rodičem se nestala ani jeho kolegyně z filmu Hodná holka Jennifer Anistonová, která 11. února oslavila dvaapadesáté narozeniny. Po rozvodu s druhým manželem hercem Justinem Therouxem, za kterého byla provdána dva roky, je sama.