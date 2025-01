"Jím jen dvakrát denně a miluju těstoviny," říká Tereza Bebarová

Dva roky před padesátkou je herečka Tereza Bebarová naprosto spokojená s tím, jak vypadá. Podle vlastních slov nikdy nenašla vztah ke cvičení a tak je prý všechno zásluha jejího jídelníčku. Jejím tajemstvím je přerušovaný půst, tedy metoda, kdy se smí jíst jen určitou dobu a většinu dne se tělo nechává hladovět.

Bebarové nejvíc vyhovuje, když vynechává snídani. "Dám si vitaminy, napiji se hodně a třeba první jídlo si dám v deset nebo až ve dvanáct. Je to můj způsob, který mi vyhovuje. Jako druhé jídlo si dám vydatný oběd třeba ve tři nebo ve čtyři a dost. Úplně mi to stačí," řekla pro Super.cz s tím, že ještě před pár lety si nedovedla představit začít den bez pořádného jídla.

Prozradila také, že její postava není výsledkem žádného dietního stravování, kdy by jedla pouze saláty. "Miluji přílohy, věci, co jsou sacharidové, miluji těstoviny, rýži a jsem pořád štíhlá. Dám si ta jídla, třeba jenom dvě." Dodala ale, že na to, aby tělo dostalo vše potřebné, přece jen dbá. "Ve zdravé výživě, suplementaci a vitaminech jedu docela dost. Tělo řeklo, že je spokojené a nepotřebuje tolik jídla," uzavřela herečka.

