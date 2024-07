Jágrova expartnerka Veronika Kopřivová je podruhé těhotná, zatímco on se trápí hlady

Několik let tvořil hokejista Jaromír Jágr pár s podnikatelkou Veronikou Kopřivovou a spekulovalo se dokonce o jejich zasnoubení. Nyní ale jejich cesty nemohou být odlišnější. Ona se chystá na porod druhého dítěte, on své fanoušky baví tím, jak drží půst. A usadit se zřejmě jen tak nechystá.

Kopřivová je už maminkou tříleté dcery Elly a první těhotenství utajila do pátého měsíce. Tentokrát vydržela požehnaný stav skrývat ještě déle. "Tohle, přátelé, nejsou knedlíky ani koláče. A je to venku, až jsem se z toho zapotila. Už tady sedm měsíců nosím pod mým srdcem další srdce. Upřímně, kdyby do toho nikdo nerýpal a nemusela jsem čelit nějakým spekulacím, tak bych si to nechala pro sebe ještě déle," prozradila na svém profilu na sociální síti, ovšem pouze v sekci, za kterou si fanoušci musí platit. Tam přidala i snímek z ultrazvuku. Kdo je otcem, si Kopřivová zatím nechala pro sebe.

A zatímco mladá podnikatelka se stará o svou rodinu, její slavný bývalý přítel, hokejista Jaromír Jágr, dál zůstává starým mládencem, který si užívá život bez závazků. Ani s jeho současnou partnerkou Dominikou Branišovou to zatím na založení rodiny či svatbu nevypadá. Hokejista v současnosti baví své sledující hlavně tím, jak se dobrovolně při půstu trápí hlady.