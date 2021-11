Neuvěřitelná proměna Hynka Čermáka. Hraje masového vraha, báli se ho i lidé na place

"Absolutní profesionál! Nevím, jestli studoval herectví v Moskvě, ale vypadá to, jako by dokonale ovládal Stanislavského metodu herecké práce. Umí se vžít do postavy takovým způsobem, že jsem z něj měl někdy až strach," řekl Super.cz herec Jan Čenský o hereckém výkonu Čermáka.

Herec Hynek Čermák si chtěl o případu co nejvíce nastudovat, aby byl schopen se do role vžít. "Sledoval jsem nejrůznější filmy, abych se inspiroval, jak zahraniční i čeští herečtí kolegové ztvárňují psychopata. A z toho pak jako herec něco skládám. Nejde o dokument, ale o uměleckou tvorbu, takže Roubala hraju tak, jak si ho představuju já," řekl v rozhovoru pro Super.cz.

Herec dále uvedl, že ho scénář zaujal tím, že se jedná o film o psychopatovi. "Těch je mezi námi v současnosti hodně, tak jsem si říkal, že bude dobré takovou roli herecky zpracovat, aby si lidé uvědomili, že zlo mnohdy vypadá jako dobro," tvrdí.

Sériový vrah Roubal je dodnes jedním z nejznámějších českých vrahů. V roce 1999 byl odsouzený za dvě vraždy a rok potom byly zjištěny tři další, dostal doživotí.

Pravděpodobně je zodpovědný za smrt více lidí. Dvě těla měl dát sežrat prasatům, proto se nenašla. Také údajně zavraždil šestiletou holčičku, k čemuž se přiznal spoluvězňům. Zemřel ve vězení v Karviné v roce 2005.

Režisérkou minisérie je Tereza Kopáčová. Ve vedlejších rolích dále účinkují Kamila Trnková, která ztvárňuje advokátní koncipientku, David Švehlík hraje policistu a Dagmar Havlová ztvárnila státní zástupkyni.