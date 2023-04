Účast ve StarDance Chýlková nejdřív odmítla, přišla si stará. Později názor změnila

Když herečku oslovila produkce oblíbené taneční soutěže, aby se stala jednou z účastnic chystaného ročníku, rázně je odmítla. "Je to úplně poprvé, co jsem dostala nabídku zúčastnit se StarDance, a měla jsem na to zcela jasnou odpověď. Řekla jsem, že ne," prozradila pro eXtra.cz Chýlková a dodala: "Řekla jsem jim, že mi měli volat před deseti nebo patnácti lety, že teď už je to pozdě a já jsem v jiný věkový kategorii."

Na tom, že nakonec kývla, má velký podíl i její rodina. "Za 14 dní mi paní dramaturgyně opět zavolala, to jsem už měla po všech nalejvárnách doma, že se musím zúčastnit, tak jsem nakonec řekla, že jo. Pochopila jsem, že jdu do StarDance za kategorii Trávníček, takže doufám, že vydržím víc než jedno kolo," uvedla herečka.

Ivana Chýlková, která se udržuje ve skvělé formě, v září oslaví 60. narozeniny. Vzhledem k její výšce 182 centimetrů a předpokladu, že by taneční partner měl být vyšší než partnerka, je pravděpodobné, že taneční pár vytvoří s bývalým porotcem soutěže Janem Tománkem, který patří k nejvyšším tanečníkům letošní StarDance.