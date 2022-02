Iva Pazderková musí po návratu ze Survivora vyhledat lékařskou pomoc

Předtím, než se herečka Iva Pazderková po svém návratu znovu vrhne do práce, musí dát svůj organismus do pořádku. "Půjdu k lékařům, kteří mě dají do kupy. Ale jsem strašně vděčná za ten zážitek a mrzí mě, že jsem tam nebyla déle," prozradila Pazderková Blesku po svém návratu. Podle herečky dostalo její tělo zabrat ve fyzicky náročných soutěžích a také kvůli nedostatku jídla.

Pazderková se už více než dva roky věnuje kulturistice, a tak odjížděla s tím, že je na soutěž dobře připravená. Jenže ani skvělá forma, se kterou Pazderková na začátku roku do Dominikánské republiky odlétala, jí nezajistila, aby se v soutěži dokázala udržet. "Byla jsem naivní. Nenastudovala jsem si, že Survivor je především o taktice," dodala ke svému vyřazení.

O Pazderkovou mělo její okolí strach nejen kvůli velkému fyzickému nasazení, ale také proto, že se už dlouhé roky potýká s psychickými problémy. Herečka otevřeně mluví o tom, že trpí panickou poruchou. "Řada lidí trpí panickými poruchami, u mě to začalo v osmnácti letech. Je to záchvatové onemocnění, kdy máte pocit, že umřete - silné bušení srdce, pocení, omdlévání, brnění rukou," popsala Pazderková iDnes.

"Tehdy jsem vůbec nevěděla, co to je. Prošla jsem všechny doktory a až v zoufalství jsem zavolala na psychiatrii. Paní doktorka mi řekla, že už jsem tam dávno měla být. Léčí se to normálně standardními antidepresivy," dodala.