"Věřím v setkávání duší z minulých životů," říká Iva Kubelková

Přestože se díky své profesi Iva Kubelková pohybuje ve světě mediálního pozlátka, ona sama je velmi duchovně založená. V Boha podle vlastních slov věří už od malička, a dokonce s ním vždy pravidelně komunikovala.

"Nebyli jsme věřící rodina, ale ani nijak zarytě ateistická, přesto jsem si už jako dítě pro sebe povídala s Bohem. Už nevím, jak jsem ho oslovovala, ale probírala jsem s ním pocity, školu, všechno možné, a nikdy mě nenapadlo, že dělám nesmysl a že by neexistoval. A nemyslím si to dodnes. Měla jsem také pocit, že vnímám spoustu věcí mezi nebem a zemí," svěřila se Kubelková pro iDnes s tím, že jako dítě se ale snažila tuto část svého života tajit.

Dnes už se ale nebojí o svém vidění světa a vyznání mluvit. A existence Boha je pro ni naprosto jasná. "Nevěřím. Jsem si jistá. Ale v mém pojetí nesouvisí nijak zásadně s náboženstvím, i když jsou ta, která jsou mi bližší, protože místo odříkávání naučených návodů jdou přímo k podstatě, k práci se svou vlastní vnitřní energií," řekla s tím, že ji to filozoficky táhne na východ.

Přiznává, že právě víra byla jedna z věcí, která ji pojila s jejím bývalým přítelem, hokejistou Jaromírem Jágrem. S ním tvořila pár dva roky. "On už tehdy byl velmi věřící. V duchovních rozmluvách jsme si rozuměli, ale oba jsme tehdy byli na začátku své cesty. Věřím v setkávání duší, s nimiž jste se potkali už v dřívějších životech a s nimiž si řešíte nějaké karmické vazby. Byla to tehdy velká láska. Mám ho ráda dodnes a myslím, že je to - kromě geniálního hokejisty - opravdu dobrý člověk," zavzpomínala na expartnera. Důvodem jejich rozchodu prý bylo jejich mládí a neschopnost vážit si některých věcí. Dodnes ale mají skvělé vztahy.