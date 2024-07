Iva Janžurová před dcerami tajila "intimní událost" s kolegou

Na filmovém festivalu V Karlových Varech měl premiéru dokumentární film o herečce Ivě Janžurové. Jeho natáčení se ujela jedna z jejích dvou dcer Theodora Remundová. Jak se ale včera ukázalo, ani jí ale slavná herečka nesvěřila jedno ze svých intimních tajemství. To se týká jejího kolegy, slovenského herce Martina Huby.

"Je to skvělý divadelní herec, myslím, že jsme se měli docela dost rádi. Určitou dobu to byla taková naše malá intimní událost. Myslím, že teď už to na sebe mohu provalit… To ani Theodorka neví," zaskočila Janžurová diváky během talkshow pořádané na kolonádě. "Byla to ale platonická záležitost," dodala pak s lehkým úsměvem.

Hubovi pak vysekla ještě další poklonu. "Jeho herectví jsem se moc obdivovala a teď se máme tu a tam možnost vidět, protože jejich Národní divadlo jezdí k nám a my zase k nim. Ale mně se nějak nedařilo už asi deset let se s ním setkat, což by mě bavilo," dodala Janžurová, jejímž životním partnerem byl režisér Stanislav Remunda. Ten zemřel v roce 2012 a od té doby se herečka po boku žádného muže neobjevila.