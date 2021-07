Když omítla svůj dům narůžovo, stal se hitem influencerů. Domů se už lehce nedostane

Eleri Morganová omítla během lockdownu fasádu svého domku, ve kterém bydlí, narůžovo. Netušila však, jaké to bude mít vedlejší dopady. Pod jejím oknem se začaly srocovat skupiny lidí. Nejdříve nechápala, co u jejího obydlí dělají. Pak ji začali přátelé upozorňovat, že její domek se objevuje na sociálních sítích.

Morganová řekla lokálnímu deníku Wales online, že se spolu se sestrou do řadového domku přestěhovala v roce 2018 a měly v plánu rekonstrukci interiéru i exteriéru. Stavba prý předtím neprošla žádnou úpravou od 60. let.

Komička omítla dům sytě růžovou barvou. "Ten odstín miluju. Můj jediný problém je, že influenceři se před domem neustále fotí. Dnes jsem musela sedět v autě a čekat deset minut, než se dofotí dvě ženy, které se falešně usmívaly do telefonu," napsala na Twitter.

V dalším příspěvku dodala, že jedna žena předstírala, že opouští její dům, jako by v něm bydlela. Majitelka se mezitím snažila tvářit, že neexistuje. Poté co se ve Walesu postupně uvolnily koronavirové restrikce, se skupinky lidí objevují čím dál častěji, podle Morgan asi dvakrát nebo třikrát do týdne.

Když prý komička viděla influencery před svým domem poprvé, zasmála se tomu, ale pak měla špatný pocit, že se kvůli ní cítili trapně. Proto se nyní snaží být nenápadná. "Čekám, dokud neskončí a nezajdou za roh. Potom se vplížím do domu a zatáhnu závěsy," popsala.

Díky instagramerům se Morganová podle svých slov cítí jako "podivná cardiffská figurka", která se musí omlouvat ostatním za to, že se chce dostat do vlastního domu.

Ještě proslulejší růžovou lokací, kde si influenceři pořizují selfies, je losangelský obchod módního návrháře Paula Smitha. Ten se stal jednou z nejoblíbenějších atrakcí ve městě. Nejeden influencer k němu zamíří jen kvůli fotografii. Budova se objevila také v úvodu dokumentu Fake Famous o falešném světě hvězd sociálních sítí.

