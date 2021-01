Takhle letos vypadá muž s nejkrásnější tváří. Není to žádný sportovec ani herec

Letošním ideálem krásy je švédský youtuber, kterého fanoušci znají pod přezdívkou PewDiePie, vlastním jménem Felix Kjellberg.

Jednatřicetiletému krasavci jde v patách jihokorejský zpěvák, skladatel a tanečník Kim Tche-hjong. Třetí místo si užívá filmový Thor, tedy sedmatřicetiletý Australan Chris Hemsworth. Čtvrté místo patří nejmladšímu členovi skupiny Bangtan Boys, zpěvákovi a tanečníkovi s uměleckým jménem Jungkook.

Seriálový Zaklínač Henry Cavill, kterého si můžete pamatovat třeba i jako Supermana, se může pyšnit pátým místem a šestou pozicí se určitě rád pochlubí americký popový zpěvák a skladatel Jason Derulo.

Jak kdo přesně vypadá, nemusíte lovit v paměti, podívejte se na naši videoreportáž v úvodu článku.

Prestižní seznam 100 Most Beautiful Faces vydává každý rok společnost The Independent Critics v čele s filmovým kritikem a prominentním spisovatelem TC Candlerem. Během 30 let z malého projektu vyrostl mezinárodně uznávaný nejrozmanitější seznam krásy na světě.

Zde jsou letošní ženské vítězky: